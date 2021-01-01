В 2021 россияне будут платить больше налогов

В 2021 году некоторые россияне станут платить больше налогов. В России повысится НДФЛ для богатых и будет начисляться налог с доходов по вкладам свыше миллиона рублей.
«С 1 января вступает в силу закон о налогообложении доходов с депозитов, если сумма сбережений превышает 1 млн рублей. Также вводится повышенная ставка НДФЛ в размере 15% для россиян с доходами от 5 млн рублей в год», — пишет РБК.
По прогнозам властей, суммарный эффект от двух мер принесет в казну РФ около 160 миллиардов рублей. При этом повышение НДФЛ до 15% коснется только 1% работающих россиян, что составляет около 700 тысяч человек, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Законопроект о повышении НДФЛ был принят Госдумой в ноябре, передает телеканал 360. Позднее экономист Константин Селянин называл меру популистской и выражал сомнение в ее эффективности.
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