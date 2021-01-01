В 2021 россияне будут платить больше налогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , монеты, рубль, экономика, финансы, деньги, доход, курс рубля, монетный двор
В России будет повышен НДФЛ и появится налогообложение доходов с некоторых вкладов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 2021 году некоторые россияне станут платить больше налогов. В России повысится НДФЛ для богатых и будет начисляться налог с доходов по вкладам свыше миллиона рублей.

«С 1 января вступает в силу закон о налогообложении доходов с депозитов, если сумма сбережений превышает 1 млн рублей. Также вводится повышенная ставка НДФЛ в размере 15% для россиян с доходами от 5 млн рублей в год», — пишет РБК.

По прогнозам властей, суммарный эффект от двух мер принесет в казну РФ около 160 миллиардов рублей. При этом повышение НДФЛ до 15% коснется только 1% работающих россиян, что составляет около 700 тысяч человек, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Законопроект о повышении НДФЛ был принят Госдумой в ноябре, передает телеканал 360. Позднее экономист Константин Селянин называл меру популистской и выражал сомнение в ее эффективности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...