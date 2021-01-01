Крымский чиновник ответил Зеленскому о принадлежности полуострова. «Его ностальгия понятна»

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Виды Крыма, горы, море, виды крыма
Заявления Владимира Зеленского о Крыме безнадежны, считает Александр Форманчук Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прекратить говорить о принадлежности Крыма Украине. Вместо этого глава государства мог бы пожелать полуострову развития, как одному из субъектов РФ. С таким заявлением выступил врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Ранее в новогоднем обращении Зеленский заявил, что хотел бы написать о принадлежности Крыма Украине на песке в Ялте. Он также призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы на украинское время, чтобы быть вместе, передает RT.

«Зеленский много раз бывал в Крыму, ему пляжи нравятся, поэтому его ностальгия понятна. Мы бы ему посоветовали вместо безнадежных надписей о том, что Крым является украинским, пожелать развития российскому Крыму», — цитирует Форманчука РИА «Новости».

До этого слова Зеленского комментировал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. Комментируя желание Зеленского писать на песке в Ялте, сенатор заявил, что в этой местности нет песчаных пляжей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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