01 января 2021

В РФ вступил в силу закон о неприкосновенности экс-президентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
Бывшего президента получает нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Со 2 января 2021 года в России начинает действовать закон, который усиливает гарантии неприкосновенности для бывших президентов. Документ был подписан главой государства Владимиром Путиным 22 декабря 2020 года.

Экс-президенты, согласно закону, не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, а также задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу либо личному досмотру. Раньше такое ограничение касалось только действий, совершенных в период пребывания на посту президента, или производства по делам, связанным с исполнением полномочий главы государства.

Лишить таких гарантий бывшего лидера может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении: решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения ее специальной комиссии. При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае его отклонят.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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