Главное отличие отечественного шоу-бизнеса от американского и европейского заключается в деньгах. В России, по его словам, артисты — «нищеброды» по сравнению с западными коллегами. Так считает певец Леонид Агутин.
«Отличие понятно — в деньгах, их в нашем бизнесе значительно меньше. Мы — бедны, мы — нищеброды. Уровень вложений во все совершенно другой — в видео, в промоушен, в концерты и так далее, — сказал Агутин в интервью «Собеседник.ru».
По его словам, западный шоубизнес можно назвать международным, так как эту музыку потребляет вся планета. При этом российские звезды «варятся» только внутри рынка. «Тем не менее с помощью настоящих энтузиастов своего дела мы серьезный сделали прорыв в уровне нашего шоубизнеса», — добавил Агутин.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что во время пандемии самыми уязвимыми оказались артисты. Он отметил, что даже самые популярные и востребованные звезды практически бедствуют, так как все они лишились возможности зарабатывать. Его слова раскритиковал музыкант Юрий Лоза. Он отметил, что в отличие от рядовых граждан, у артистов есть сбережения.
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