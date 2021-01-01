01 января 2021

Агутин сравнил российских и западных звезд. «Мы — нищеброды»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт
Агутин раскрыл, в чем заключается разница между российскими и западными звездами Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Главное отличие отечественного шоу-бизнеса от американского и европейского заключается в деньгах. В России, по его словам, артисты — «нищеброды» по сравнению с западными коллегами. Так считает певец Леонид Агутин.

«Отличие понятно — в деньгах, их в нашем бизнесе значительно меньше. Мы — бедны, мы — нищеброды. Уровень вложений во все совершенно другой — в видео, в промоушен, в концерты и так далее, — сказал Агутин в интервью «Собеседник.ru».

По его словам, западный шоубизнес можно назвать международным, так как эту музыку потребляет вся планета. При этом российские звезды «варятся» только внутри рынка. «Тем не менее с помощью настоящих энтузиастов своего дела мы серьезный сделали прорыв в уровне нашего шоубизнеса», — добавил Агутин.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что во время пандемии самыми уязвимыми оказались артисты. Он отметил, что даже самые популярные и востребованные звезды практически бедствуют, так как все они лишились возможности зарабатывать. Его слова раскритиковал музыкант Юрий Лоза. Он отметил, что в отличие от рядовых граждан, у артистов есть сбережения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...