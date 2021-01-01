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В Курганской области готовы вакцинировать от COVID всех желающих

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, вакцина, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация
Вакцину от коронавируса может поставить любой желающий в возрасте от 18 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителей Курганской области в новогодние каникулы пригласили пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующую информацию в соцсетях опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В новогодние каникулы жителей Курганской области приглашают сделать прививку от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно опубликованной информации, для этих целей регион получил дополнительно 1800 доз вакцины.

Вакцинация, по информации штаба, доступна не только для медицинских работников и людей из групп риска. Прививку может поставить любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого требуется записаться по телефону 122.

Ограничение при вакцинации существует для уже переболевших коронавирусом людей. Прививку можно ставить лишь по истечении шести месяцев после болезни. Кроме того, до вакцинации не допускаются привитые менее месяца назад от гриппа, беременные и кормящие женщины.

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© Служба новостей «URA.RU»
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