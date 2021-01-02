Украинская компания подала заявку на «Спутник V»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Украинцев могут начать вакцинировать российской вакциной «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В конце декабря 2020 украинская фармкомпания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом сообщает пресс-служба украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Харьковская фармкомпания обратилась с соответствующим заявлением в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава 30 декабря 2020 года, говорится на сайте партии. Глава ее политсовета Виктор Медведчук рассказал, что у «Биолека» достаточно производственных мощностей для создания препарата от коронавируса, уточняют argumenti.ru.

В начале декабря 2020 года компания «Биолек» опровергла информацию, появившуюся в российских СМИ, о производстве российской вакцины «Спутник V» от коронавируса на Украине. Руководство предприятия заявило, что производство препарата технически возможно, но только при наличии государственной регистрации вакцины на Украине.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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