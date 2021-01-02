Украинская компания подала заявку на «Спутник V»

Украинцев могут начать вакцинировать российской вакциной «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В конце декабря 2020 украинская фармкомпания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом сообщает пресс-служба украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Харьковская фармкомпания обратилась с соответствующим заявлением в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава 30 декабря 2020 года, говорится на сайте партии. Глава ее политсовета Виктор Медведчук рассказал, что у «Биолека» достаточно производственных мощностей для создания препарата от коронавируса, уточняют argumenti.ru.

В начале декабря 2020 года компания «Биолек» опровергла информацию, появившуюся в российских СМИ, о производстве российской вакцины «Спутник V» от коронавируса на Украине. Руководство предприятия заявило, что производство препарата технически возможно, но только при наличии государственной регистрации вакцины на Украине.