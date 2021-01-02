Россиянам стали доступны паспорта вакцинации от коронавируса. Как получить документ

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
Документ, подтверждающий прививку, можно получить на Госуслугах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Привившиеся от коронавируса могут получить паспорт вакцинации. Сервис доступен на сайте госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить прививочный сертификат о прохождении вакцинации», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Услуга предоставляется дистанционно.

На настоящий момент в РФ зарегистрированы две вакцины от COVID — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Перед Новым годом прививку поставили уже более 50 тысяч жителей Москвы, передает RT. В Минздраве заявляли, что для возвращения к обычной жизни, как до пандемии, нужно привить хотя бы половину населения РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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