Документ, подтверждающий прививку, можно получить на Госуслугах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Привившиеся от коронавируса могут получить паспорт вакцинации. Сервис доступен на сайте госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить прививочный сертификат о прохождении вакцинации», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Услуга предоставляется дистанционно.

На настоящий момент в РФ зарегистрированы две вакцины от COVID — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Перед Новым годом прививку поставили уже более 50 тысяч жителей Москвы, передает RT. В Минздраве заявляли, что для возвращения к обычной жизни, как до пандемии, нужно привить хотя бы половину населения РФ.