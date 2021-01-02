Во Львове пытались раскопать могилу разведчика Кузнецова

Во Львове неизвестные сделали подкоп под могилу Героя СССР Николая Кузнецова. Злоумышленников подозревают в подготовке подрыва могилы или попытке похитить останки.
Кузнецов похоронен на мемориале «Холм Славы». «Очевидцы обнаружили характерное для подкопа углубление в клумбе позади памятника, а сверху яма была заботливо прикрыта доской», — пишет «
Правоохранительные органы должны установить причину нарушения целостности могилы, они работают на месте происшествия. Вероятными причинами появления подкопа называют желание злоумышленников похитить останки Кузнецова или устроить подрыв захоронения. Подкоп уже засыпали.
Могилу Кузнецова уже портили в 2017 году. Тогда неизвестные похитили металлические буквы с надгробья.
Кузнецов — уроженец села Зырянка Талицкого района Свердловской области. В 2015 году уральские активисты хотели забрать его прах из Львова. В 2020 году в Екатеринбурге проходила выставка, посвященная Николаю Кузнецову, которую посетило около 1,5 млн человек.
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