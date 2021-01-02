Путин сменил главу делегации РФ на переговорах по Каспию

Президент России Владимир Путин снял 2 января Игоря Братчикова с поста главы делегации РФ на переговорах по демаркации границ РФ в Каспийском море. На его место назначен посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Петраков.
«Освободить Братчикова Игоря Борисовича от обязанностей руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю», — говорится в
Помимо установления границ территориальных вод стран, имеющих выход к Каспию, речь на переговорах идет о режиме судоходства, рыболовных зонах, использовании акватории и других вопросах, пишут «Известия». Конвенцию о статусе Каспийского моря Россия подписала в 2019 году. Михаил Петраков родился в 1959 году, дипломатом работает с 1982 года, пишет «Взгляд». В сентябре 2019 года был назначен директором Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
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