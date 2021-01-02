Первый Instagram блогер набрал 250 миллионов подписчиков

Нападающий сборной Португалии по футболу, экс-жених российской модели Ирины Шейк Криштиану Роналду стал самым известным блогером в мире. На его Instagram подписаны 250 миллионов человек.
Следом за спортсменом с большим отрывом идет певица Ариана Гранде, на нее подписаны 214 миллионов человек. Замыкает тройку модель Кайли Дженнер с 207 миллионами подписчиков. Среди футболистов вторым по числу подписчиков в Instagram после Роналду является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 175 миллионов подписчиков, третьим — бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар — 144 миллиона. Наибольшее число подписчиков в Instagram у официального аккаунта соцсети. На него подписаны 382 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что Роналду приобрел для себя самый дорогой в мире автомобиль. Выбор спортсмена остановился на Bugatti La Voiture Noire, который стоит 11 млн евро.
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