02 января 2021

Первый Instagram блогер набрал 250 миллионов подписчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Наибольшее число подписчиков в Instagram у официального аккаунта соцсети. На него подписаны 382 миллиона человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нападающий сборной Португалии по футболу, экс-жених российской модели Ирины Шейк Криштиану Роналду стал самым известным блогером в мире. На его Instagram подписаны 250 миллионов человек.

Следом за спортсменом с большим отрывом идет певица Ариана Гранде, на нее подписаны 214 миллионов человек. Замыкает тройку модель Кайли Дженнер с 207 миллионами подписчиков. Среди футболистов вторым по числу подписчиков в Instagram после Роналду является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 175 миллионов подписчиков, третьим — бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар — 144 миллиона. Наибольшее число подписчиков в Instagram у официального аккаунта соцсети. На него подписаны 382 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Роналду приобрел для себя самый дорогой в мире автомобиль. Выбор спортсмена остановился на Bugatti La Voiture Noire, который стоит 11 млн евро.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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