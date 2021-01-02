02 января 2021

В Лондоне прошла масштабная полицейская операция. Были подозрения на захват заложников

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, евросоюз, полицейская машина
На юге Лондона был оцеплен небоскреб и эвакуированы люди из соседних зданий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Возле небоскреба «Shard» на юге Лондона полиция провела крупную спецоперацию. Изначально местные СМИ сообщили о захвате заложников.

Все началось около 15:00 по местному времени. После угроз офицеру полиции территория вокруг небоскреба была оцеплена. «Свидетель сообщил, что видел на месте происшествия 30 вооруженных офицеров», — пишет The Mirror. Несколько соседних зданий были эвакуированы. Были вызваны пожарные и спасатели.

«По первоначальным сообщениям, человек был взят в заложники. Однако представители полиции заявили, что человек, с которым они разговаривают, предположительно находится в доме один», — сообщает Express. Около 22:00 полицейские вывели из оцепленного здания мужчину, приводит The Mirror слова очевидцев. В настоящее время опасности для населения нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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