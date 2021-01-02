02 января 2021

Юрист рассказала, за какую хитрость водителей будут лишать прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд рабочей группы по дорогам города с Дмитрием Микуликом. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамеры, рампа, видеорегистратор, камера на дороге
Водителей лишат прав установку устройств, которые затрудняют работу камер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Использование любых устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров на автомобиле, грозит водителям лишением прав. Об этом заявила автоэксперт, юрист Катерина Соловьева.

«Водителю будет грозить штраф или лишение прав на 1-3 месяца за установку любых механизмов, устройств, материалов, которые затрудняют прочтение регистрационных знаков», — рассказала она в беседе с Autonews. Она уточняет, что наказание может последовать, даже если человек не применяет это устройство. «Сам факт оборудования автомобиля такими рамками уже образует состав правонарушения», — поясняет Соловьева.

Инспекторы ГИБДД подтверждают эту информацию. «Я бы еще написал протокол по ч.1 ст. 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена», — рассказал один из инспекторов порталу. За это вообще можно прекратить регистрацию транспортного средства, уверен он.

При этом с 2021 года при выезде с территории автосервиса, где автомобиль проходил ТО, нужна будет обязательная фотофиксация машины и ее номеров. А проходить техосмотр теперь можно в любой точке страны, уточняет «Национальная служба новостей». Однако сейчас в России камера вообще не может наказать нарушителей ПДД с иностранными номерами. Для решения этой проблемы автоэксперты предлагают создать международную базу, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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