Юрист рассказала, за какую хитрость водителей будут лишать прав

Использование любых устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров на автомобиле, грозит водителям лишением прав. Об этом заявила автоэксперт, юрист Катерина Соловьева.
«Водителю будет грозить штраф или лишение прав на 1-3 месяца за установку любых механизмов, устройств, материалов, которые затрудняют прочтение регистрационных знаков», — рассказала она в беседе с Autonews. Она уточняет, что наказание может последовать, даже если человек не применяет это устройство. «Сам факт оборудования автомобиля такими рамками уже образует состав правонарушения», — поясняет Соловьева.
Инспекторы ГИБДД подтверждают эту информацию. «Я бы еще написал протокол по ч.1 ст. 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена», — рассказал один из инспекторов порталу. За это вообще можно прекратить регистрацию транспортного средства, уверен он.
При этом с 2021 года при выезде с территории автосервиса, где автомобиль проходил ТО, нужна будет обязательная фотофиксация машины и ее номеров. А проходить техосмотр теперь можно в любой точке страны, уточняет «Национальная служба новостей». Однако сейчас в России камера вообще не может наказать нарушителей ПДД с иностранными номерами. Для решения этой проблемы автоэксперты предлагают создать международную базу, пишет агентство Nation News.
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