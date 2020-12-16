Какие изменения ждут российских водителей с 2021 года

Техосмотр, расширение списка неисправностей, экзамен на водительские права Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в 2021 году вступят в силу ряд изменений, которые коснутся водителей. Первый блок касается прохождения процедуры техосмотра.

С 1 марта нужна будет обязательная фотофиксация машины при въезде с территории автосервиса. Также будут фиксировать координаты машины, транспорт «моложе» четырех лет не будут проходить ТО. Автомобили, которым до 10 лет, должны будут проходить ТО раз в два года, а вот старше 10 лет, грузовики до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы, учебные машины, новые такси и мотоциклы будут проходить процедуру каждый год.

Также в 2021 году вступит в силу новая редакция списка неисправностей, при которых эксплуатация транспорта запрещена. Если неполадки будут выявлены, то водителя ожидает штраф в размере 500 рублей. Изменения коснутся и ПДД — в своде правил пропишут поведение владельцев индивидуальных средств передвижения — самокатов, гироскуртеров и т.д.п Кроме того, претерпит коррективы порядок сдачи практической части экзамена на водительские права. Навыки вождения будут проверять не на специальной площадке, а в реальных городских условиях.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал, что превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час. Руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышов отметил, что дорожные камеры станут тщательнее следить за водителями, передает RT.