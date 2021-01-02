Из-за пандемии коронавируса в России ввели упрощенный порядок оформления выплат, который решили продлить до конца 2021 года. Россияне теперь могут воспользоваться одним из четырех способов удаленного оформления пенсии.
- Подать заявление о назначении пенсии можно через портал Госуслуг. «В электронной форме гражданину понадобится указать свои личные данные, в том числе номер паспорта и СНИЛС, отметить, работает ли он, есть ли у него на иждивении нетрудоспособные члены семьи и имеет ли он право на льготную пенсию, которую назначают, например, военным», — пишет «Парламентская газета».
- Также пенсию можно оформить из дома через личный кабинет на сайте ПФР. Список документов остается таким же.
- Для удобства граждан открыли еще один удаленный способ оформления. Отправить заявку можно также по электронной почте.
- Если у человека нет возможности заполнить электронное заявление, территориальные органы сами связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии. «При этом специалисты не спрашивают по телефону такие персональные данные, как номер СНИЛС, данные банковской карты или пароль от личного кабинета», — приводит издание предупреждение ПФР.
Однако граждане до сих пор могут обратиться в Пенсионный фонд лично. Но для продления пенсии категории граждан, имеющих право на льготы, обращаться никуда не нужно, так как сейчас это происходит автоматически.
ПФР также меняет процедуру получения дополнительных выплат неработающим пенсионерам, чей доход ниже минимального в регионе их проживания. При этом в 2021 году через сайт ПФР можно будет получить сведения о статусе своих пенсионных счетов, пишет агентство Nation News.
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