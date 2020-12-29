Пенсионный фонд России в 2021 году назначит дополнительную выплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже минимального в регионе их проживания. Об этом рассказал глава фонда Максим Топилин.
«Планируем автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума», — цитирует ТАСС Топилина. По его словам, такие выплаты могут ввести в 2021 году.
Топилин подчеркнул, что страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявление. Это возможно к 2022 году.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, передает RT. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что необходимо увеличить пенсию в РФ до 30 тысяч рублей.
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