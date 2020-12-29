29 декабря 2020

ПФР объявил о дополнительных выплатах части пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, пенсионерки, женщины, пенсия, площадь ленина
Неработающие пенсионеры получат новую выплату с 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионный фонд России в 2021 году назначит дополнительную выплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже минимального в регионе их проживания. Об этом рассказал глава фонда Максим Топилин.

«Планируем автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума», — цитирует ТАСС Топилина. По его словам, такие выплаты могут ввести в 2021 году.

Топилин подчеркнул, что страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявление. Это возможно к 2022 году.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, передает RT. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что необходимо увеличить пенсию в РФ до 30 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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