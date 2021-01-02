В ПФР рассказали, кто получит специальную выплату в 10 тысяч

В этом году части пенсионеров дадут единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это будет выплата, приуроченная к Дню Победы в Великой Отечественной войне.
«Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ из числа лиц, которые входят в соответствующий список согласно федеральному законодательству», — рассказали агентству «Прайм» в Пенсионном фонде. Помимо граждан России такую выплату получат ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.
Однако выплату получат не только сами участники боевых действий. Она полагается также журналистам, работающим на передовой, участникам операций по ликвидации националистического подполья в 1944—1951 годах и другим лицам.
Данная выплата будет начислена автоматически в апреле 2021 года. Другие выплаты до конца 2021 года можно оформить удаленно, из дома. Также автоматически ПФР будет информировать россиян о состоянии их пенсионного счета, пишет RT. Оповещения будут поступать гражданам старше 45 лет три раза в год через портал «Госуслуги», сообщает агентство Nation News.
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