Серия землетрясений произошла на юге России

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Село Амвросиевка. Последствия обстрела
Спасатели сообщают, что разрушений при землетрясениях не было (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Сегодня в Дагестане произошло второе за выходные землятресение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщает МЧС по региону.

«В 03:00 03.01.2021 г. от Сейсмостанции РАН в ОДС ЦУКС поступила информация о том что в 01:07 в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербентского района ближайший н. п. Беледжи произошло сейсмособытие магнитудой 4.2», — сообщается на сайте МЧС. Уточняется, что информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала.

Предыдущей ночью к северо-западу от Дербента также произошли подземные толчки в 4,6 балла, пишет агентство Nation News. После них последовало еще одно сейсмособытие магнитудой 4,9 балла, уточняет телеканал 360. Ученые при этом предупреждали о мощных землетрясениях на всех континентах в ближайшие 20 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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