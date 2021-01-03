Серия землетрясений произошла на юге России

Спасатели сообщают, что разрушений при землетрясениях не было (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Сегодня в Дагестане произошло второе за выходные землятресение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщает МЧС по региону.

«В 03:00 03.01.2021 г. от Сейсмостанции РАН в ОДС ЦУКС поступила информация о том что в 01:07 в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербентского района ближайший н. п. Беледжи произошло сейсмособытие магнитудой 4.2», — сообщается на сайте МЧС. Уточняется, что информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала.

Предыдущей ночью к северо-западу от Дербента также произошли подземные толчки в 4,6 балла, пишет агентство Nation News. После них последовало еще одно сейсмособытие магнитудой 4,9 балла, уточняет телеканал 360. Ученые при этом предупреждали о мощных землетрясениях на всех континентах в ближайшие 20 лет.