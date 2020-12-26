Ученые предупредили о мощных землетрясениях на всех континентах

Землетрясения будут сильнее в ближайшие двадцать лет, считает геофизик Виктор Боков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие два десятилетия по всей планете участятся землетрясения из-за изменения формы циркуляции атмосферы, что оказывает влияние на количество случаев этого природного явления. Об этом URA.RU рассказал ученый-геофизик, заведующий лабораторией в Центре геофизических исследований «Градиент» Виктор Боков.

По словам специалиста, все землетрясения объединяет то, что это тектонические процессы вкупе с воздействием атмосферы на земную кору. Боков уточнил, что под влиянием атмосферы почва может прогнуться до 40 сантиметров на разломах тектонических плит. В связи с этим многое в этом вопросе зависит от циркуляции атмосферы, подчеркнул он. По его словам, в Центре геофизических исследований с высокой вероятностью прогнозируют землетрясения за несколько суток до сейсмического толчка на основе атмосферных преобразований.

«Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма „C“ связана с Азорским антициклоном, а форма „E“ — с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше. Особенно мощных. Это связано с блокированием атмосферы мощными антициклонами. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции. И они еще будут примерно десятилетия два преобладать, и это будет приводить к достаточно мощным землетрясениям на всем земном шаре», — объяснил Боков корреспонденту агентства.

В свою очередь заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, что к участившимся случаям землетрясений стоит относиться не более, чем как к совпадению. Он добавил, что связи между сейсмическими активностями в разных регионах страны нет.



Ранее в Чечне и в Кемеровской области участились случаи землетрясения, передает агентство Nation News. Кроме того, в начале декабря сильное землетрясение было зафиксировано в районе озера Байкал. Магнитуда составила 5,3 балла.