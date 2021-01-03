Анастасия Ивлеева еще не придумала кличку для собаки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева приютила у себя собаку, которую нашла у себя на крыльце ведущая шоу «Орел и решка» Юлия Коваль. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте.

«Юлькин лабрадор не особо сдружился с новеньким и малого стало сильно жаль. Хозяева пока не объявились и мы решили пока приютить его у себя», — написала Ивлеева. Она до сих пор не знает убежал ли пес сам. Также блогер поинтересовалась у подписчиков, как назвать собаку, если удастся оставить его у себя.

Ранее Ивлеева призналась, что в раннем детстве мечтала быть дворником, передает агентство Nation News. Однако позже, уже в школьные годы, вдохновившись образом Анны Ковальчук из сериала «Тайны следствия», хотела построить карьеру следователя. Также она поделилась с подписчиками фотографиями до своей популярности. На них можно увидеть, как ведущая выглядела больше 10 лет назад.