Ивлеева показала свою новую собаку. Фото

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Служебная собака. Курган, служебная собака, кинолог, тренировочные учения
Анастасия Ивлеева еще не придумала кличку для собаки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева приютила у себя собаку, которую нашла у себя на крыльце ведущая шоу «Орел и решка» Юлия Коваль. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте.

«Юлькин лабрадор не особо сдружился с новеньким и малого стало сильно жаль. Хозяева пока не объявились и мы решили пока приютить его у себя», — написала Ивлеева. Она до сих пор не знает убежал ли пес сам. Также блогер поинтересовалась у подписчиков, как назвать собаку, если удастся оставить его у себя.

Ранее Ивлеева призналась, что в раннем детстве мечтала быть дворником, передает агентство Nation News. Однако позже, уже в школьные годы, вдохновившись образом Анны Ковальчук из сериала «Тайны следствия», хотела построить карьеру следователя. Также она поделилась с подписчиками фотографиями до своей популярности. На них можно увидеть, как ведущая выглядела больше 10 лет назад.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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