Настя Ивлеева поделилась архивными фото до популярности

Ивлеева показала подписчикам фото 2009 года Instagram/@agent_girl

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева показала своим подписчикам свои фотографии 2009 года. Снимки она опубликовала в Instagram.

«Тут разные периоды, начиная с 2009 года! Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который еще? не перекрыт татухои. На втором фото кстати я с сеструхой раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками. А на третьем моя подружаня детства, которая скорее всего меня убье?т за это фото», — написала Ивлеева, отметив, что ей понравилось разгребать архивы.

Она также пообещала подписчикам опубликовать фотографии периода, когда она работала в клубе и снималась со звездами. Но для этого необходимо, чтобы новый пост собрал более миллиона лайков. Подписчики телеведущей выполнили условие всего за три часа.

Ранее сообщалось, что Ивлеева за три месяца езды на Lamborghini получила 142 штрафа за нарушения ПДД на сумму 164 500 рублей. Почти все нарушения Ивлеевой связаны с превышением скорости. Основатель ФБК Алексей Навальный посоветовал блогеру отказаться от водительских прав.