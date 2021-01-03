Вирусолог объяснил, кому не нужно прививаться от коронавируса

Александр Мясников считает, что переболевшим коронавирусом не стоит делать прививку от инфекции Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса бессмысленна, если человек переболел менее, чем полгода назад. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский.

«У тех, кто переболел коронавирусом, есть антитела. Они сохраняются полгода, поэтому вакцинироваться раньше не стоит», — рассказал Аграновский. По его словам, проходить вакцинацию стоит только тогда, когда действие естественного иммунитета закончится.

Аграновский подчеркнул, что иммунитет от вакцинации может сохраняться полгода. Однако точных данных об этом еще нет, рассказал вирусолог.

Врач и телеведущий Александр Мясников подтвердил URA.RU, что переболевшим коронавирусом не стоит делать прививку от инфекции. «При одной оговорке — не знаем, как долго длится иммунитет ни после болезни, ни после вакцинации», — уточнил он. Мясников предположил, что иммунитет будет действовать не менее года.

Ранее Мясников рассказал, что коллективный иммунитет от коронавируса нужен тем, кто отказался от вакцинации или не может ее пройти, передает RT. Он уверен, что это будет спасением для незащищенных людей.