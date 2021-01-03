Юлия Коган считает, что певец, как и художник, должен быть голодным Фото: Дмитрий Рузов/ Википедия

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган возмущена просьбами звезд российского шоу-бизнеса о предоставлении им государственной помощи во время пандемии коронавируса. По ее мнению, их гонорары настолько велики, что обычному человеку не заработать за всю жизнь.

По мнению певицы, заработки «ноющих» о своем «нищенском» существовании звезд составляют огромные суммы. «Очень странно ждать от государства помощи нашим звездам… Это люди, чьи гонорары составляют сумму, которую обычному человеку не заработать за всю жизнь», — заявила Юлия Коган в эфире Медиагруппы «Патриот».

Коган напомнила своим коллегам, что их работа никогда не была застрахована от подобных инцидентов, пишет « Федеральное агентство новостей ». По ее мнению, голод многим артистам пойдет только на пользу. «Артист, как художник, он должен быть голодным. Художник никогда не жалуется, что кризис, потому что художник должен быть голодным, тогда у него будет вдохновение. Вот и музыкант должен быть голодным, тогда, может, музыка в России нормальная будет», — предположила бывшая солистка «Ленинграда». По ее мнению, после того как звезды «поголодают немного», может тогда они «песни хорошие запишут», добавляет агентство Nation News.

Юлия Коган выступала в качестве солистки группы «Ленинград» с 2010 по 2013 год. До этого певица была в группе бэк-вокалисткой.

Ранее о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса рассказали продюсер Иосиф Пригожин, его супруга Валерия, шоумен Сергей Глушко (Тарзан). В ноябре певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних телепередачах. Он обосновал это тем, что отрасль шоу-бизнеса несет большие потери из-за отмены концертов в период пандемии, пишет RNS. Николай Басков одним из первых подал заявление о «коронавирусных» выплатах в налоговую службу. У артиста открыто ИП, в котором трудоустроены музыканты, на каждого из них звезда эстрады может получить субсидию в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 300 рублей.