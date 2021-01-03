Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган возмущена просьбами звезд российского шоу-бизнеса о предоставлении им государственной помощи во время пандемии коронавируса. По ее мнению, их гонорары настолько велики, что обычному человеку не заработать за всю жизнь.
По мнению певицы, заработки «ноющих» о своем «нищенском» существовании звезд составляют огромные суммы. «Очень странно ждать от государства помощи нашим звездам… Это люди, чьи гонорары составляют сумму, которую обычному человеку не заработать за всю жизнь», — заявила Юлия Коган в эфире Медиагруппы «Патриот».
Коган напомнила своим коллегам, что их работа никогда не была застрахована от подобных инцидентов, пишет «
Юлия Коган выступала в качестве солистки группы «Ленинград» с 2010 по 2013 год. До этого певица была в группе бэк-вокалисткой.
Ранее о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса рассказали продюсер Иосиф Пригожин, его супруга Валерия, шоумен Сергей Глушко (Тарзан). В ноябре певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних телепередачах. Он обосновал это тем, что отрасль шоу-бизнеса несет большие потери из-за отмены концертов в период пандемии, пишет
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