03 января 2021

В Роскачестве рассказали, как хакеры крадут личные фото россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноутбуки, интернет, блогер, ноутбук, интернет, компьютер, хакер
Для взлома компьютеров и телефонов придуманы сотни вирусных программ Фото: unsplash.com

50% кибератак направлено против обычных пользователей. Хакеры охотятся за личными данными: паролями, личными фото, перепиской, платежной информацией, используя более сотни видов вирусных программ. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

«Утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера, — цитирует эксперта „Прайм“. — Они используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ». Издание сообщает, что в первом квартале 2020 года почти на 25% и половина всех украденных данных это логины им пароли частных лиц.

Больше хакеров интересует платежная информация, но и личные данные можно использовать для шантажа, продолжает Куканов. Для взлома известных персон используются специальные, сложные программы, которые антивирус не в состоянии распознать, а для простых граждан — более распространенные программы, их найти гораздо проще.

Для того, чтобы не «подхватить» вирус, эксперт советует не открывать подозрительные ссылки, не смотреть сайты с нелегальным контентом и не скачивать бесплатные программы. И даже в официальных магазинах лучше почитать отзывы на выбранное приложение, ведь хакерские программы могут оказаться даже там.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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