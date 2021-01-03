В Роскачестве рассказали, как хакеры крадут личные фото россиян

50% кибератак направлено против обычных пользователей. Хакеры охотятся за личными данными: паролями, личными фото, перепиской, платежной информацией, используя более сотни видов вирусных программ. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
«Утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера, — цитирует эксперта „Прайм“. — Они используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ». Издание сообщает, что в первом квартале 2020 года почти на 25% и половина всех украденных данных это логины им пароли частных лиц.
Больше хакеров интересует платежная информация, но и личные данные можно использовать для шантажа, продолжает Куканов. Для взлома известных персон используются специальные, сложные программы, которые антивирус не в состоянии распознать, а для простых граждан — более распространенные программы, их найти гораздо проще.
Для того, чтобы не «подхватить» вирус, эксперт советует не открывать подозрительные ссылки, не смотреть сайты с нелегальным контентом и не скачивать бесплатные программы. И даже в официальных магазинах лучше почитать отзывы на выбранное приложение, ведь хакерские программы могут оказаться даже там.
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