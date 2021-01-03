На участника протестов в сквере в Екатеринбурге завели дело

Жителю Екатеринбурга грозит срок за порчу забора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Свердловчанину Ивану Ноговицыну, который в 2019 году участвовал в протестах в сквере в Екатеринбурге, грозит реальный срок. Мужчину обвиняют в порче забора, который стоял на месте акций.

Уголовное дело на Ноговицына было заведено еще в феврале 2020 года. Но только 4 января 2021 года информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда решения. «26 февраля 2020 года следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области в отношении Ноговицына И.Д. возбуждено уголовное дело», — указано на сайте.

Уточняется, что свердловчанин во время акций против строительства в сквере храма святой Екатерины вместе с другими протестующими поломал временно установленный забор стоимостью более семи тысяч рублей. Также Ноговицына обвинили в участии в массовых беспорядках и призывах к ним. За это ему грозит до восьми лет лишения свободы. При этом еще в 2019 году Ленинский районный суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга. Однако прокуратура Свердловской области добилась отмены штрафа, поскольку в действиях екатеринбуржца усмотрели уголовное преступление.

В середине мая прошлого года в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге проходили многодневные протесты горожан, недовольных строительством храма Святой Екатерины. В итоге власти перенесли стройку на площадку бывшего Приборостроительного завода. После митингов многих участников привлеки к административной ответственности. Например, житель Екатеринбурга Максим Шибанов оштрафован на 35 000 рублей за драку с православным активистом. А Станислава Мельниченко привлекли к ответственности за оскорбление полиции.