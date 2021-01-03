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31 декабря 2020
30 декабря 2020

Под Челябинском легковушка врезалась в автобус с детьми. Есть погибший

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, осторожно дети, автобус, дети
Информации о пострадавших в ДТП детях нет Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе между Миассом и Златоустом произошла авария с участием автобуса. В нем находилась детская команда по хоккею из Южноуральска. Об этом URA.RU сообщил источник в среде силовиков.

Спортсменов сопровождали представители правоохранительных органов. «На встречную полосу выехал водитель легкового автомобиля. Чтобы спасти детей, подставился полицейский автомобиль. Водитель легкового автомобиля погиб», — рассказал источник. Он уточнил, что полицейский получил травму.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области. Информацию о ДТП обещали предоставить позже.

Автомобиль ДПС заслонил собой автобус с детьми
Фото: telegram-канал «Е- область»
На автобусе ехала детская хоккейная команда
Фото: telegram-канал «Е- область»
Водитель легкового автомобиля погиб
Фото: telegram-канал «Е- область»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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