На трассе между Миассом и Златоустом произошла авария с участием автобуса. В нем находилась детская команда по хоккею из Южноуральска. Об этом URA.RU сообщил источник в среде силовиков.
Спортсменов сопровождали представители правоохранительных органов. «На встречную полосу выехал водитель легкового автомобиля. Чтобы спасти детей, подставился полицейский автомобиль. Водитель легкового автомобиля погиб», — рассказал источник. Он уточнил, что полицейский получил травму.
На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области. Информацию о ДТП обещали предоставить позже.
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