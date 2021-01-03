Информации о пострадавших в ДТП детях нет Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе между Миассом и Златоустом произошла авария с участием автобуса. В нем находилась детская команда по хоккею из Южноуральска. Об этом URA.RU сообщил источник в среде силовиков.

Спортсменов сопровождали представители правоохранительных органов. «На встречную полосу выехал водитель легкового автомобиля. Чтобы спасти детей, подставился полицейский автомобиль. Водитель легкового автомобиля погиб», — рассказал источник. Он уточнил, что полицейский получил травму.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области. Информацию о ДТП обещали предоставить позже.

Автомобиль ДПС заслонил собой автобус с детьми Фото: telegram-канал «Е- область»

На автобусе ехала детская хоккейная команда Фото: telegram-канал «Е- область»

Водитель легкового автомобиля погиб Фото: telegram-канал «Е- область»