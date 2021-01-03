В Челябинской области пропали четверо туристов

Туристы не смогли рассчитать свои силы и вернуться в поселок в обещанное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В национальном парке Зюраткуль пропали четверо туристов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Они должны были 2 декабря вернуться в поселок Тюлюк. Где находилась группа никто понятия не имел», — рассказали в пресс-службе. Туристы нигде не регистрировались по пути своего маршрута. На поиске вышли рано утром по маршруту, который предоставили люди, заявившие о пропаже. Отмечается, что пропавших нашли спустя несколько часов. Туристы не рассчитали свои силы, несмотря на то, что были подготовлены.

Все члены группы не получили травм. «Если бы кто-то сломал ногу, по среди леса, при низких температурах могло произойти что угодно. Если зарегистрироваться, то помощь может прийти вовремя», — подчеркнули в поисково-спасательной службе Двоих человек уже вывезли на снегоходе. По остальным членам группы пока информации нет. Пресс-секретарь предположила, что возможно они решили закончить свой маршрут и прийти в поселок самостоятельно.