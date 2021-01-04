СК заявил об убийстве российских военных в Нагорном Карабахе

Российский вертолет сбили 9 ноября на границе с Азербайджаном Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана переквалифицировано на более тяжкую статью. Российские военные следователи посчитали удар по вертолету умышленным убийством двух или более лиц.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности». «Сейчас дело переквалифицировано на более тяжкую статью — часть 2 статьи 105 „Умышленное убийство двух или более лиц)“», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, а во втором виновные могут получить пожизненное заключение. Он также отметил, что в ходе следствия могут возникнуть сложности, так как подозреваемые находятся в другой стране.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией рядом с границей с Азербайджаном 9 ноября. Два человека погибли, один был ранен. В МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит военными республики по ошибке, напоминает «Ридус».