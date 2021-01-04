Политолог раскрыл, кого хотел убить Лукашенко кроме Шеремета

Александр Лукашенко планировал убийства граждан РФ, считает Дмитрий Болкунец Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Убийство Павла Шеремета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовил покушение не только на погибшего журналиста Павла Шеремета, но и на гражданина РФ, политолога ВШЭ Андрея Суздальцева. Об этом в разговоре с журналистом URA.RU рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений, политолог Дмитрий Болкунец.

«Лукашенко готовил убийство Шеремета на территории России. Кроме него в списке на убийство был политолог Андрей Суздальцев», — рассказал Болкунец. По его словам, Лукашенко планировал массовые убийства на территории Белоруссии. «Кроме Шеремета по приказу Лукашенко убиты несколько десятков человек», — считает собеседник агентства.

Суздальцев в разговоре с URA.RU подтвердил, что спецслужбы Белоруссии по приказу президента республики готовили его убийство на территории России. «В 2010—2014 годах было сложно, потому что ощущалось давление, ощущалась слежка. Некоторые представители Белоруссии публично требовали от спецслужб, чтобы меня выкрали, убили», — рассказал Суздальцев.

Политолог отметил, что у него нет доказательств причастности Лукашенко к слежке, однако упомянул, что президент республики публично называл его врагом режима. По словам Суздальцева, Лукашенко ненавидел его за ведение оппозиционной деятельности в Белоруссии. Политолог уточнил, что у него нет подтверждений готовившегося убийства.

Ранее полиция Украины получила новые сведения о заказчиках убийства Павла Шеремета. СМИ сообщают, что покушение на журналиста планировалось белорусскими спецслужбами, которые хотели убить его с помощью яда или подрыва, передает телеканал 360. Шеремет погиб в 2016 году на территории Украины.