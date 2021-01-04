В Telegram произошел крупный сбой

Пользователи Telegram жалуются на сбои в социальной сети Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи социальной сети Telegram массово пожаловались на сбои в приложении. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

«Сбои Telegram за последние 24 часа: 4 января 2021 года — 10598 отчетов», — говорится на сайте сервиса. Эти жалобы появились на сайте за полчаса. 80% пользователей, столкнувшихся со сбоями, не могли подключиться к Telegram. 20% не могут отправить сообщения.

Чаще всего сбои наблюдались в Белоруссии и на Украине. Также работа социальной сети нарушена у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Прошлый крупный сбой Telegram произошел в середине декабря 2020 года, передает RT. Ранее сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». 19 декабря 2020 года на проблемы с работой соцсети пожаловались около трех тысяч человек.