Во «Вконтакте» произошел крупный сбой

Порядка трех тысяч человек пожаловались на сбой в работе соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В социальной сети «Вконтакте» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На проблемы с работой соцсети пожаловались около трех тысяч человек. 71% пожаловался на работу сайта, 18% не могут войти в социальную сеть, а 10% отправить сообщения.

Днем ранее произошел сбой в работе социальной сети Instagtam, передает радио Sputnik. Наблюдались проблемы с обновлением ленты, а также со входом в приложение и на веб-сайт. 16 декабря житедли сразу нескольких стран пожаловались на некорректную работу мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также видеохостинга YouTube.