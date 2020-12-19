Во «Вконтакте» произошел крупный сбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть
Порядка трех тысяч человек пожаловались на сбой в работе соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В социальной сети «Вконтакте» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На проблемы с работой соцсети пожаловались около трех тысяч человек. 71% пожаловался на работу сайта, 18% не могут войти в социальную сеть, а 10% отправить сообщения.

Днем ранее произошел сбой в работе социальной сети Instagtam, передает радио Sputnik. Наблюдались проблемы с обновлением ленты, а также со входом в приложение и на веб-сайт. 16 декабря житедли сразу нескольких стран пожаловались на некорректную работу мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также видеохостинга YouTube.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...