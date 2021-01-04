Гангстер на пенсии предупредил о мести силовиков в колониях

Сотрудники ФСИН могут воспользоваться коронавирусными ограничениями, считает Михаил Орский Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусные ограничения, связанные с посещением тюрем и следственных изоляторов, могут привести к беспределу в российских исправительных учреждениях. Такое мнение высказал конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

Ранее стало известно, что главное управление ФСИН по Свердловской области с 10 декабря объявило карантин в следственных изоляторах и колониях. Речь идет о полутора десятках пенитенциарных учреждений.

По словам собеседника агентства, ограничения на посещение учреждений ФСИН являются местью правозащитникам за то, что в 2018 году были обнародованы кадры с пытками заключенных в ярославской колонии. Орский обратил внимание на то, что сейчас обязанности уполномоченного по правам человека РФ исполняет Татьяна Москалькова, которая работала в МВД. «Если не можешь противостоять, надо возглавить. И были подготовлены законы, сейчас вместе со всем остальным выплеснули вот эту гадостную ситуацию. Теперь ничто не помешает избивать, калечить, издеваться над сотнями тысяч осужденных сограждан», — рассказал URA.RU конфликтолог.

Адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов в беседе с корреспондентом агентства подчеркнул, что в новогодние праздники заключенные наиболее подвержены насилию. «Новогодние праздники — это самый длинный период в году, когда доступ для адвокатов к своим подзащитным полностью закрыт. Для оказания давления на следственно арестованных и осужденных лучше периода не найти», — отметил Миронов.

URA.RU направило запрос в ФСИН с вопросом о том, существуют ли дополнительные способы контроля за соблюдением порядка в пенитенциарных учреждениях, пока действуют ограничения. На момент публикации ответа не поступило.