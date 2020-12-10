ФСИН объявило о карантине в свердловских колониях и СИЗО

В Свердловском ГУФСИН заявляют, что все под контролем Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главное управление ФСИН по Свердловской области с 10 декабря объявило карантин в следственных изоляторах и колониях. Речь идет полутора десятках изоляторах и колониях. Информация об ограничениях обновилась 10 декабря на официальном сайте ведомства. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что о массовом заболевании заключенных и сотрудников ИК-10.

По данным ГУФСИН, карантин введен в следующих учреждениях: СИЗО-1, СИЗО-3, СИЗО-5, ИК-10, ИК-12, ИК-13, ИК-19, ИК-24, ИК-46, ИК-53, ИК-55, Дом ребенка, КП-59, филиал «Областная больница № 2» ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России (при ИК-2). «В учреждениях осуществляется обязательная дезинфекционная обработка посылок. Обеспечено своевременное направление на лечение лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, а также гриппа, ОРВИ и пневмонии», — гласит сообщение. Также уточняется, что сотрудники с признаками ОРВИ и гриппа не допускаются к работе. Все посещения ограничены, включая представителей власти, общественных наблюдательных комиссий, иных лиц.

Официальные представители свердловского ГУФСИН заверили, что 10 декабря просто обновили информацию на сайте. «Там же дата не написана, когда он введен. Действует он с разными вариациями с апреля месяца. Эту информацию обновили по просьбе общественников. Им нужно знать, где есть ограничения, а где нет», — в беседе с URA.RU заявил Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН по региону. При этом Левченко отметил, что требования будут максимально жесткими, «учитывая обстановку, которая сложилась на свободе, а не внутри учреждений».

Ранее URA.RU сообщало, что в ИК-10 Екатеринбурга две недели работал сотрудник с коронавирусом. Его заставляли ходить на работу, однако в пресс-службе ГУФСИН по региону информацию опровергли. Как и сведения о вспышке COVID-19 в СИЗО-1, которая привела к хаосу в обязанностях сотрудников. Источники агентства уверяли, что из ИК-24 поселка Азанка вывезли 10 зэков с подтвержденным коронавирусом.