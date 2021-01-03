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В ЯНАО ввели выплаты студентам, которые учатся в других регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, студенческий билет, студенты
Некоторые студенты российских вузов будут получать стипендию губернатора ЯНАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Студентам из ЯНАО, обучающимся в российских вузах, будет начисляться стипендия губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«С 1 января 2021 года студентам-целевикам, получающим высшее медицинское образование за пределами региона, будет начисляться стипендия губернатора ЯНАО в размере 10 тысяч рублей», — говорится на сайте. Отмечается, что выплаты будут получать студенты 5 и 6 курсов. С окончанием института выплаты прекратятся, потому что студенты устроятся на работу.

Заявление на получение стипендии нужно подать до 1 марта 2021 года. В 2021 году будет установлено 55 именных стипендий. Всего в России обучаются 137 студентов-ямальцев, которые заключили договор на целевое обучение.

Ранее сообщалось, что с 2021 года некоторые ямальские студенты-заочники будут получать компенсацию расходов в размере 50 тысяч рублей. Право на данную выплату распространят не только на жителей сельских территорий, но и на горожан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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