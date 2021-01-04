Путин раскрыл, как действовать властям при вспышке новых инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий при распространении в РФ новых инфекций. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый порядок действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС», — говорится в тексте указа. Отмечается, что этот порядок регламентирует поведение власти при заносе на территорию РФ новых инфекционных заболеваний.
Путин поручил разработать порядок действий для властей РФ при распространении неизвестных инфекций. Соответствующий алгоритм должен быть разработан за три месяца. Это необходимо для того, чтобы снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в стране, уточнил президент.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор исследует всю информацию о новой болезни из Конго (Африка), чтобы оценить риски возникновения новой пандемии. Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что новая болезнь не несет опасности для россиян, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в