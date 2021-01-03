Роспотребнадзор получил информацию о новой «Болезни X»

Роспотребнадзор исследует всю информацию о новой болезни из Конго (Африка), чтобы оценить риски возникновения новой пандемии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной болезни», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Речь идет о «Болезни X», которую обнаружил ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых выявивший вирус Эболы.
Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал агентству, что не стоит опасаться появления новой болезни, пока не найден ее возбудитель. Он считает, что симптомы геморрагической лихорадки могут говорить о ряде других заболеваний.
Ранее Горелов призывал не паниковать из-за обнаружения болезни. Он считает, что сообщения о ней нужно исследовать, передает RT. Муембе-Тамфум в начале 2021 года обнаружил возможного нулевого пациента, заразившегося «Болезнью X».
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