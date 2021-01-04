После выхода книги Михаила Зыгаря «Все свободны» гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст должен уйти в отставку. Об этом в своем Telegram написал заместитель председателя московского Яблока Кирилл Гончаров.
«В книге он (Эрнст — прим. ред.) буквально сознаётся, что перед выборами получил задачу от олигархов не пускать фильм Говорухина про Ельцина в эфир и нарушил закон о выборах ради этого. Я думаю, что после выхода книги, самое правильное что он может сделать — уйти в отставку», — объяснил свою точку зрения Гончаров. По его словам, ценой победы в 1996 году стал современный политический режим.
Ранее Михаил Зыгарь заявил, что олигархи не спонсировали выборы первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. По его словам, они выступали посредниками, управляющими бюджетными средствами.
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