04 января 2021

Гендиректор «Первого канала» Эрнст может уйти в отставку. Повод — его признания о выборах-1996

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, эрнст константин
Ценой победы в 1996 году стал современный политический режим, считает Кирилл Гончаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После выхода книги Михаила Зыгаря «Все свободны» гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст должен уйти в отставку. Об этом в своем Telegram написал заместитель председателя московского Яблока Кирилл Гончаров.

«В книге он (Эрнст — прим. ред.) буквально сознаётся, что перед выборами получил задачу от олигархов не пускать фильм Говорухина про Ельцина в эфир и нарушил закон о выборах ради этого. Я думаю, что после выхода книги, самое правильное что он может сделать — уйти в отставку», — объяснил свою точку зрения Гончаров. По его словам, ценой победы в 1996 году стал современный политический режим.

Ранее Михаил Зыгарь заявил, что олигархи не спонсировали выборы первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. По его словам, они выступали посредниками, управляющими бюджетными средствами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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