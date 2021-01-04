Ройзман высказался о выборах в Госдуму-2021 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пока не принял окончательного решения об участии в выборах в Госдуму-2021. Однако он готовит необходимые для этого документы. Об этом заявил сам Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если меня зарегистрируют, то я выиграю. Но они ищут возможность меня не зарегистрировать. Я могу идти на обострение, народную историю сделать. Если я объявлю, что иду на выборы в Госдуму, то я буду до конца рубиться. Пока я прислушиваюсь к себе, время есть, документы потихонечку готовлю», — отметил экс-мэр Екатеринбурга.

При этом Ройзману не нравится, что происходит в Госдуме. По его словам, в настоящий момент нет ни одной структуры, у которой рейтинг был бы ниже, чем у Думы. «Это никакие не народные избранники», — подчеркнул он. Ройзман считает, что в настоящий момент в России нет самостоятельных депутатов, а большинство партий так или иначе находятся под влиянием «Единой России». «Они себе не принадлежат, депутаты люди подневольные», — подытожил Ройзман.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Госдума приняла ряд законов в конце 2020 года, чтобы сохранить свой действующий состав в момент транзита власти. По его мнению, депутаты хотят предотвратить вмешательство в выборы-2021 несистемной оппозиции, в том числе блогера Алексея Навального.