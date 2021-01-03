Венедиктов раскрыл, какой будет Госдума после выборов-2021

Алексей Венедиктов уверен, что принятые законы повлияют на уличные протесты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Госдума приняла ряд законов в конце 2020 года, чтобы сохранить свой действующий состав в момент транзита власти. По мнению главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, депутаты хотят предотвратить вмешательство в выборы-2021 несистемной оппозиции, в том числе блогера Алексея Навального.

«Эта Госдума будет функционировать в момент транзита. То есть в 24-м году будет именно этот состав ГД. Мало ли чего случится и появятся какие интересанты. Давайте мы подстрахуемся [законами] и чтобы „Единая Россия“ имела 300 голосов», — заявил Венедиктов в эфире «Эха Москвы». По его словам, Навальный может стать мотором уличного протеста, поэтому Госдума намерена обезглавить митинги.

Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин согласился со словами Венедиктова. «С учетом событий в Белоруссии, Хабаровске, тут еще и новая администрация США, которая вызывает у российской власти достаточно серьезные опасения на счет возможности усиления давления на Россию. С тем, чтобы давление стало более систематическим», — объяснил в разговоре с URA.RU Макаркин.

Политолог Марат Баширов считает, что высказывание Венедиктова не имеет связи с реальностью. «Господин Венедиктов находится в составе даже не пятой колонны, а шестой. Он давно уже отрабатывает то, что работает против нашей страны. Я считаю, что этого человека надо давно снять с должности редактора „Эхо Москвы“», — высказался собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд законопроектов, которые были приняты Госдумой. Среди них законы о лишении свободы за клевету, запрещающий финансирование митингов и демонстраций из зарубежных источников, а также за счет россиян младше 16 лет и «анонимных жертвователей».