Причиной массового снятия российских биатлонистов с турнира «Ижевская винтовка» мог стать коронавирус, а не допинг. Об этом заявил спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев.
«Не будем голословно обвинять спортсменов. Ведь могут быть и другие причины таким действиям, все мы понимаем, что живем в „ковидное“ время», — высказался Губерниев в эфире «МАТЧ ТВ». Комментатор заявил, что в этом деле необходимо разобраться. Он намерен связаться с региональными федерациями, с Союзом биатлонистов России и Министерством спорта.
Тренерский штаб команды ХМАО по биатлону принял решение снять своих спортсменов с соревнований «Ижевская винтовка», чтобы предоставить им дополнительный отдых. Турнир покинули и спортсмены из Тюменской области. Это произошло после прибытия на турнир допинг-офицеров.
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