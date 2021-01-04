04 января 2021

Губерниев назвал возможную причину снятия биатлонистов с турнира. «Это не допинг»

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Снятие российских спортсменов с турнира связано не с допингом, считает журналист Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причиной массового снятия российских биатлонистов с турнира «Ижевская винтовка» мог стать коронавирус, а не допинг. Об этом заявил спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев.

«Не будем голословно обвинять спортсменов. Ведь могут быть и другие причины таким действиям, все мы понимаем, что живем в „ковидное“ время», — высказался Губерниев в эфире «МАТЧ ТВ». Комментатор заявил, что в этом деле необходимо разобраться. Он намерен связаться с региональными федерациями, с Союзом биатлонистов России и Министерством спорта.

Тренерский штаб команды ХМАО по биатлону принял решение снять своих спортсменов с соревнований «Ижевская винтовка», чтобы предоставить им дополнительный отдых. Турнир покинули и спортсмены из Тюменской области. Это произошло после прибытия на турнир допинг-офицеров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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