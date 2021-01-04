Биатлонисты ХМАО и Тюмени ушли с гонки перед проверкой на допинг

Несколько десятков спортсменов снялись с соревнования после прибытия допинг-офицеров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тренерский штаб команды ХМАО по биатлону принял решение снять своих спортсменов с соревнований «Ижевская винтовка», чтобы предоставить им дополнительный отдых. Об этом написал главный тренер команды Евгений Редькин в письме исполнительному директору Союза биатлонистов России Александру Паку. Также соревнования покинули спортсмены из Тюменской области. Это произошло после прибытия на турнир допинг-офицеров.

Ранее Союз биатлонистов России (СВР) начал выяснять обстоятельства массового снятия биатлонистов с гонок на «Ижевской винтовке». Среди юниорок не заявились на старт 12 спортсменок (шесть из ХМАО), а среди юниоров 21 биатлонист (пять из Тюмени). Это последовало после того, как на соревнования приехали допинг-офицеры. Турнир проходил с 24 по 28 декабря.

В своем письме к Паку Редькин пожаловался на то, что подготовка к новому сезону была форсирована из-за коронавируса. «Приходилось форсировать подготовку, что не могло не сказаться на физическом состоянии молодых спортсменок, а их четыре из восьми. Кроме этого, несколько спортсменок переболели коронавирусом в течение октября-ноября и не могут полностью переносить нагрузки и показывать высокие результаты», — пишет ТАСС, ссылаясь на письмо Редькина.

Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, в свою очередь, заявил, что спортсмены готовы к сдаче допинг-тестов в любой момент. Биатлонистам просто дали отдохнуть, добавил он.

Ранее стало известно, что кандидат на пост главы депспорта ХМАО Дмитрий Ярошенко (чемпион мира в биатлонной эстафете) рискует быть исключенным из конкурса из-за новых рекомендаций Минспорта. Федеральные власти рекомендовали не пускать в такие структуры участников допинговых скандалов.