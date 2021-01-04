Врачи назвали продукты, способствующие долголетию

Ежедневное употребление овощей способствует долголетию. Однако для достижения результата необходимо съедать пять порций в день. К такому выводу пришли исследователи из Кливлендской клиники в США.
«Растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Express. Согласно исследованию, овощи уменьшают риск появления злокачественных опухолей, а также предотвращают наступление преждевременной смерти.
В список полезных растительных продуктов вошли крестоцветные овощи, помогающие организму очиститься, а также брокколи, брюссельская и цветная капуста, мангольд (подвид свеклы), брюква, репа и васаби.
Ранее диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с URA.RU назвала продукты, которые необходимо есть в праздники. По ее словам, овощи и лимон улучшают пищеварение, поэтому они обязательно должны быть на столе.
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