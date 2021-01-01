Диетолог: какие продукты обязательно нужно есть в праздники

На праздничном столе должны быть овощи и фрукты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Овощи и лимон улучшают пищеварение, поэтому они обязательно должны быть на столе в новогодние праздники. Об этом URA.RU рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

«Чтобы улучшить пищеварение, нужно красиво порезать лимон и положить на тарелку. Он стимулирует выработку пищеварительных соков. Его даже необязательно есть, потому что, когда мы даже просто вспоминаем лимон, у нас уже вырабатывается слюна», — сказала диетолог.

Также Дюваль рекомендует есть в праздники овощи. Их можно употреблять в виде салата либо простой нарезкой. «Нужно съесть 150 граммов овощей, подождать пять минут и приступить к основной трапезе. Во-первых, овощи займут некий объем желудка. Во-вторых, это источник клетчатки, которая нужна для нормального пищеварения», — добавила Дюваль.

На следующий день после застолья лучше отказаться от тяжелых блюд. По совету диетолога, лучше ограничиться овощами, фруктами и пить больше воды. Также можно есть молочные продукты, яйца и морепродукты.

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