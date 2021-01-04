Жители Екатеринбурга смогут напрямую летать за границу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аэропорт Кольцово может возобновить международные перелеты в первом полугодии 2021 года. В Екатеринбург планируют вернуться несколько международных авиакомпаний и прямых маршрутов в европейские города. О переговорах с Кольцово и иностранными перевозчиками URA.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Иностранные авиакомпании настроены на полеты из Екатеринбурга, о чем они дали понять Уральской ассоциации туризма. Последние месяцы мы ведем интенсивные переговоры с партнерами. Это европейские компании, в частности, болгарские и чешские. Также планируется возвращение одной авиакомпании из ОАЭ и двух из Юго-Восточной Азии», — рассказал URA.RU Мальцев.

В наступившем году из Екатеринбурга может открыться ряд международных, в том числе европейских, прямых маршрутов, добавил Мальцев. «Идут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Прагой. С лета планируем чартерное сообщение с болгарским городом Варной, а также полеты в одну из прибалтийских стран», — заключил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в аэропорт Кольцово за комментарием о возможном скором возобновлении международных полетов. «Аэропорт постоянно работает над расширением маршрутной сети, ведет переговоры с различными, в том числе иностранными авиакомпаниями. Говорить сейчас о конкретных планах преждевременно, поскольку международное авиасообщение из Екатеринбурга остается закрытым», — прокомментировал ситуацию директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.