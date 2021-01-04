Врачи объяснили, как защититься при занятии зимними видами спорта

Во время зимних тренировок важно учитывать возможности своего организма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слишком теплая одежда при занятиях активными видами спорта зимой способствует обморожению, а медицинскую маску необходимо носить только в помещении. Какие правила соблюдать, чтобы не попасть в больницу после катания на лыжах или сноуборде, URA.RU рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

«Если одежда слишком теплая, во время занятий спортом она способствует перегреву, а когда активность заканчивается, наступает быстрое охлаждение тела. Время нахождения на улице при занятиях спортом не должно превышать часа. Многое зависит от погоды: если за окном холоднее минус 10 градусов, есть ветер, высокая влажность, нужно быть особенно осторожным и чаще прислушиваться к себе», — рассказала она.

Врач также считает, что на открытом воздухе медицинская маска не нужна, но в помещении — обязательна. «На воздухе, например, на стадионе под открытым небом, маска не нужна. А в закрытом помещении — наоборот. Еще важно соблюдать социальную дистанцию, личную гигиену при прокате спортивного инвентаря. Одно из главных правил — не заниматься физической активностью, особенно в помещениях, при малейших признаках простуды», — предупреждает Татьяна Романенко.

С ней согласен и врач спортивной медицины Илья Мелехин. В разговоре с URA.RU он напомнил про важность разминки. Ее стоит делать перед любой спортивной активностью для профилактики травм. «Профилактикой травматизма служит разминка. Ее нужно делать всегда. Это защитит от вывихов, растяжений», — рассказал он.

Специалист также отметил, что главное правило — соотносить свои потребности с возможностями. «Если вы второй день на лыжах, не надо бежать 30 километров. Ничем хорошим это не закончится», — резюмировал он.

Если обморожение все же случилось, специалисты советуют выпить горячий чай, молоко или морс в теплом помещении. Категорически нельзя растирать пострадавшие участки тела снегом или согревать кожу в горячей воде, напоминает RT.

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