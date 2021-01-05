Создатели робота «Федора» увезли новую разработку в лес. Фото

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Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» прошла 30 километров Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер», созданная Фондом перспективных исследований, самостоятельно прошла 30 километров в лесах Челябинской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте фонда.

«Маршрут движения машины был проложен через лесостепь со снежным покровом. Система автономного управления движением платформы пришла к финишу через полтора часа. Она обеспечивает прокладку и корректировку маршрута движения при возникновении препятствий — деревьев, подъемов, оврагов, кустарника», — сказано в сообщении.

Так выглядит экспериментальная робототехническая платформа «Маркер»
Фотография с официального сайта Фонда перспективных исследований

В конце августа 2020 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом «Федором», которого также создал российский Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника», со второй попытки пристыковался к российскому сегменту МКС. Космонавты смогли запустить его электропитание с 15 попытки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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