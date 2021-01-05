Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер», созданная Фондом перспективных исследований, самостоятельно прошла 30 километров в лесах Челябинской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте фонда.
«Маршрут движения машины был проложен через лесостепь со снежным покровом. Система автономного управления движением платформы пришла к финишу через полтора часа. Она обеспечивает прокладку и корректировку маршрута движения при возникновении препятствий — деревьев, подъемов, оврагов, кустарника», — сказано в сообщении.
В конце августа 2020 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом «Федором», которого также создал российский Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника», со второй попытки пристыковался к российскому сегменту МКС. Космонавты смогли запустить его электропитание с 15 попытки.
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