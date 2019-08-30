Российский космонавт Алексей Овчинин смог запустить электропитание антропоморфного робота «Федора» на борту Международной космической станции с 15-й попытки. Это следует из переговоров российских космонавтов со специалистами Центра управления полетами, которые транслировались НАСА.
«Может, по ней [кнопке включения электропитания на плече робота] молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — сказал Овчинин, находящийся в модуле «Поиск», где установлен «Федор», передает РИА «Новости».
Вскоре Овчинин доложил, что ему удалось запустить робота: «Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то». После этого космонавт Александр Скворцов, имеющий возможность дистанционно управлять «Федором», сообщил, что смог пошевелить пальцами и руками робота.
Как писало «URA.RU», 27 августа корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом «Федором» на борту со второй попытки пристыковался к российскому сегменту МКС. Российские космонавты работают на станции вместе с американцами Ником Хейгом, Кристиной Кук, Эндрю Морганом и итальянцем Лукой Пармитано. Предполагается, что «Федор» будет выполнять задачи на МКС первую декаду сентября.