Песков признался, что перегонял машины из Турции в 1990-е годы

По мнению Дмитрия Пескова, нет ничего страшного в заработке путем перегона машин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своей жизни в 1990-е. В частности, представитель Кремля вспомнил, как зарабатывал на жизнь, перегоняя машины из Турции в Россию. Этим он поделился в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, которое вышло на youtube-канале «Соловьев LIVE».

«Еще в то время мы работали на госслужбе, в МИДе, и чем тогда только ни занимались, — цитирует ТАСС Пескова. — Чем-то пытались торговать, тогда вся страна этим занималась, я машины гонял сам за рулем из Турции (Анкара — Москва)». Как объяснил представитель Кремля, в то время зарплаты были маленькими, поэтому «приходилось крутиться». По мнению Пескова, в такой работе «нет ничего плохого» — более того, по словам представителя Путина, все его друзья прошли через это.

Ранее Песков заявил, что неоднократно сталкивался с жесткой критикой главы государства. Как отметил представитель Кремля, после этого сразу «жить сразу не хочется». При этом он подчеркнул, что со временем Путин стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности, передает телеканал 360. Также Песков рассказал, что никакой «войны» между различными управлениями в администрации президента нет, но есть жаркие рабочие споры, пишет «Национальная служба новостей».