Советник Зюганова: Путин уйдет с поста президента к 2023 году

По мнению Вячеслава Тетекина, транзит власти в России пройдет до президентских выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Транзит власти в России произойдет раньше намеченных президентских выборов 2024 года. К этому времени на политической сцене страны появятся новые люди. Таким мнением поделился советник лидера КПРФ Геннадия Зюганова, экс-депутат Госдумы от Тюмени и ХМАО Вячеслав Тетекин.

«Транзит по планам нынешней власти должен произойти через 3,5 года. Однако я убежден, что транзит будет происходить гораздо раньше, чем рассчитывают в Кремле», — цитирует Тетекина «Свободная Пресса». По его словам, на смену власти можно рассчитывать уже через полтора-два года (лето 2022 — зима 2023). Так как к этому времени, по его словам, возможные преемники действующего главы государства не будут котироваться в силу возраста, и им на смену придут новые неизвестные в настоящее время люди, которые «быстро взлетят на политический Олимп».

Несколько лет назад Тетекин предрекал России революцию в 2020 году. По его словам, сложная финансовая ситуация в стране в конечном итоге приведет к повышению протестной активности. Одну из ключевых ролей в той революции советник Зюганова отдал КПРФ.

Политолог Сергей Марков не исключил, что иностранные спецслужбы попытаются раскачать ситуацию вокруг президента РФ Владимира Путина уже к сентябрю этого года. «Готовится какая-то атака со всех сторон. Идеальный шторм. Я думаю, что он состоится в районе июля-августа», — заявил Марков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».