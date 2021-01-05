Врачи: что нельзя есть при потере вкуса из-за коронавируса

Перец и другие острые продукты не помогут восстановить вкусовые рецепторы после COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Горчицу перец и аджику не стоит использовать как средства для восстановления вкусовых ощущений при коронавирусе. Об этом предупредил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Некоторые идут по пути вышибания „клин клином“. Используют спирт, аджику, горчицу, перец, пытаются натирать язык. Это не работает», — заявил Зайцев РБК. Врач добавил, что эти средства только раздражают слизистую.

Правильным решением будет, напротив, составить рацион из щадящих продуктов, чтобы дать рецепторам восстановиться, считает медик. Зайцев советует отказаться от острых приправ. Кроме того, по его словам, помочь в восстановлении вкусовых рецепторов могут противоотечные препараты.

Запахи и вкусы пропадают, так как COVID поражает эпителий носа, добавил врач-отоларинголог Иван Лесков. Врач рассказал, что его восстановление занимает от 60 до 100 дней. При этом помогают витамины B, B1, B6, а также лекарства, содержащие пиридоксина гидрохлорид. Однако вкус, по словам Лескова, может и не вернуться. В таком случае врач советует обращаться к отоларингологу и неврологу.

Ранее британский врач Нирмал Кумар заявил, что после длительного заражения COVID у человека может исказиться восприятие запахов, передает RT. Такие люди, к примеру, чувствуют запах гари там, где нет дыма. Помимо проблем с обонянием длительное заражение коронавирусом, по мнению ученых, вызывает депрессию, неспособность ясно мыслить, проблемы с сердцем, почками и другими органами.