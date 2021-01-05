05 января 2021

Ученые назвали худшие последствия длительного коронавируса

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Ученые отметили, что некоторые пациенты не могут восстановиться после коронавируса в течение шести месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У многих людей, заразившихся коронавирусом, неприятные симптомы могут длиться месяцами. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и США. К худшим последствиям длительного течения инфекции они отнесли депрессию, неспособность ясно мыслить, инсульты, проблемы с мочеиспусканием, припадки и судороги.

«Ученые выявили целый ряд последствий длительного COVID-19, среди которых — тревожность и депрессия, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то, воспаление сердечной мышцы, повреждения почек, боль в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием, изменения менструального цикла, а также инсульты, припадки и судороги», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Mirror. Специалисты также отметили, что некоторые пациенты не могут вернуться к обычной жизни в течение полугода, а иногда и больше. Однако многие восстанавливаются за две-три недели.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что COVID может отразиться на интимной жизни. По его словам, коронавирус воздействует на репродуктивную систему и эректильную функцию мужчин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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